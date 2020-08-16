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هاميلتون يتوج بجائزة إسبانيا الكبرى للفورومولا واحد (فيديو وصور)

الرياضة

هاميلتون يتوج بجائزة إسبانيا الكبرى للفورومولا واحد (فيديو وصور)
AFP Bryn Lennon / POOL
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أحرز بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الأول، في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، أقرب منافسي هاميلتون على لقب بطولة العالم، المركز الثاني في حلبة كتالونيا، فيما جاء الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ثالثا وحصد نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق.

والفوز هو الرابع هذا الموسم في 6 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الأول في سباق اليوم، كما أنه الفوز الـ88 في مسيرته، فبات على بعد 3 انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

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كما يسعى البريطاني إلى معادلة شوماخر من خلال إحراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم.

ونجح هاميلتون في تحقيق رقم قياسي جديد بصعوده الى المنصة للمرة الـ156 في مسيرته في 256 سباقا بعد أن كان يتقاسم هذا الرقم مع شوماخر ايضا.

المصدر: وكالات

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