سوريا .. حفلة شتائم تطيح بأحد المرشحين للمنتخب الوطني.. وتكلف ناديه مليون ليرة

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي، معاقبة نادي الوحدة واثنين من لاعبيه أحدهما مدعو للمنتخب الوطني، إثر انتشار فيديو يظهران فيه وهما يوجهان الشتائم لنادي الاتحاد.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيانه اليوم الأحد، إنه قرر معاقبة اللاعبين مؤيد العجان وعلي رمال وتغريم نادي الوحدة مليون ليرة، وذلك بعد ظهورهما ضمن مقطع فيديو "تمت الإساءة فيه لنادي الاتحاد وجمهوره".

وقرر الاتحاد السوري لكرة القدم معاقبة العجان بإيقافه 6 مباريات رسمية متتالية وما يتخللها من مباريات ودية، بينما قرر معاقبة رمال بالإيقاف 8 مباريات رسمية متتالية وما يتخللها من مباريات ودية.

كما قرر الاتحاد معاقبة نادي الوحدة بغرامة مالية قدرها مليون ليرة، ومعاقبة مشجع نادي الوحدة أنس دالاتي من حضور المباريات في أرض الملعب لمدة عام كامل.

بيان إعلامي بعد صدور قرار لجنة الانضباط بتاريخ ١٦-٨-٢٠٢٠ القاضي بمعاقبة اللاعب مؤيد العجان بالإيقاف عن اللعب ست... تم النشر بواسطة ‏الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /Syrian FA/‏ في الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠٢٠

ولاحقا وبعد أقل من ساعة على قرار العقوبة، أصدر الاتحاد بيانا إعلاميا قال فيه إنه وعلى اعتبار أن اللاعب العجان "من المدعوين للمنتخب الوطني للرجال ومن غير المقبول مشاركته في مثل هذه السلوكيات فقد تقرر إيقاف اللاعب عن المشاركة مع المنتخب الوطني في المباريات الرسمية والودية لمدة ستة أشهر من تاريخه".

#بيان_رسمي لأننا في نادي الوحدة الرياضي العظيم نؤكد على الكلمات الثلاث التي اعتمدناها شعارنا ونريد أن نطبّقَ فحواها في... تم النشر بواسطة ‏نادي الوحدة الرياضي Alwahda SC‏ في الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠٢٠

وكان نادي الوحدة أصدر بيانا منذ يومين قال فيه إن مجلس إدارة النادي قرر حسم رواتب 3 أشهر من لاعبي فريق رجاله: العجان، ورمال، "مع التشديد على عدم تكرار هذه الإساءة"، كما قرر حرمان المشجع دالاتي من دخول مقر النادي وحضور مباريات الوحدة، وحتى إشعار آخر.

وظهر اللاعبان في تسجيل مصور مع مجموعة من مشجعي ناديهم وهم يوجهون الشتائم لنادي الاتحاد، وذلك بعد تتويج الوحدة بلقب كأس الجمهورية عقب فوزه على المجد في النهائي بنتيجة 3-1 في الـ10 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT

أسامة يونس