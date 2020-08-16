سوريا .. حفلة شتائم تطيح بأحد المرشحين للمنتخب الوطني.. وتكلف ناديه مليون ليرة

سوريا .. حفلة شتائم تطيح بأحد المرشحين للمنتخب الوطني.. وتكلف ناديه مليون ليرة
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي، معاقبة نادي الوحدة واثنين من لاعبيه أحدهما مدعو للمنتخب الوطني، إثر انتشار فيديو يظهران فيه وهما يوجهان الشتائم لنادي الاتحاد.
وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيانه اليوم الأحد، إنه قرر معاقبة اللاعبين مؤيد العجان وعلي رمال وتغريم نادي الوحدة مليون ليرة، وذلك بعد ظهورهما ضمن مقطع فيديو "تمت الإساءة فيه لنادي الاتحاد وجمهوره".
تم النشر بواسطة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /Syrian FA/ في الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠٢٠
وقرر الاتحاد السوري لكرة القدم معاقبة العجان بإيقافه 6 مباريات رسمية متتالية وما يتخللها من مباريات ودية، بينما قرر معاقبة رمال بالإيقاف 8 مباريات رسمية متتالية وما يتخللها من مباريات ودية.
كما قرر الاتحاد معاقبة نادي الوحدة بغرامة مالية قدرها مليون ليرة، ومعاقبة مشجع نادي الوحدة أنس دالاتي من حضور المباريات في أرض الملعب لمدة عام كامل.
بيان إعلامي بعد صدور قرار لجنة الانضباط بتاريخ ١٦-٨-٢٠٢٠ القاضي بمعاقبة اللاعب مؤيد العجان بالإيقاف عن اللعب ست...تم النشر بواسطة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /Syrian FA/ في الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠٢٠
ولاحقا وبعد أقل من ساعة على قرار العقوبة، أصدر الاتحاد بيانا إعلاميا قال فيه إنه وعلى اعتبار أن اللاعب العجان "من المدعوين للمنتخب الوطني للرجال ومن غير المقبول مشاركته في مثل هذه السلوكيات فقد تقرر إيقاف اللاعب عن المشاركة مع المنتخب الوطني في المباريات الرسمية والودية لمدة ستة أشهر من تاريخه".
#بيان_رسمي لأننا في نادي الوحدة الرياضي العظيم نؤكد على الكلمات الثلاث التي اعتمدناها شعارنا ونريد أن نطبّقَ فحواها في...تم النشر بواسطة نادي الوحدة الرياضي Alwahda SC في الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠٢٠
وكان نادي الوحدة أصدر بيانا منذ يومين قال فيه إن مجلس إدارة النادي قرر حسم رواتب 3 أشهر من لاعبي فريق رجاله: العجان، ورمال، "مع التشديد على عدم تكرار هذه الإساءة"، كما قرر حرمان المشجع دالاتي من دخول مقر النادي وحضور مباريات الوحدة، وحتى إشعار آخر.
وظهر اللاعبان في تسجيل مصور مع مجموعة من مشجعي ناديهم وهم يوجهون الشتائم لنادي الاتحاد، وذلك بعد تتويج الوحدة بلقب كأس الجمهورية عقب فوزه على المجد في النهائي بنتيجة 3-1 في الـ10 من أغسطس الجاري.
المصدر: RT
أسامة يونس