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الكشف عن التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

الرياضة

الكشف عن التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)
AFP VALERY HACHE
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أعلن الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأحد، عن التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة.

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وسيطر لاعبو بايرن ميونخ الألماني على التشكيلة المثالية في ربع نهائي المسابقة بتواجد 5 لاعبين من الفريق البافاري بعد الفوز التاريخي على برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من ليون الفرنسي بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1، ولاعب من أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلانتا الإيطالي.

وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي:

- في حراسة المرمى: أنتوني لوبيز (ليون).

- في خط الدفاع: جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، روبن جوسينس (أتلانتا).

- في خط الوسط: حسام عوار (ليون)، فيليب كوتينيو (بايرن ميونخ)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، سيرج جنابري (بايرن ميونخ).

- في خط الهجوم: توماس مولر (بايرن ميونخ)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، موسى ديمبيلي (ليون).

المصدر: ChampionsLeague/twitter

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