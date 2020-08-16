الكشف عن التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)
أعلن الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأحد، عن التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة.
Here it is, the #UCLfantasy Team of the Week! 🙌— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 16, 2020
Did you have any of these guys in your Fantasy XI? 🤷♂️@PlayStationEU | #UCL
وسيطر لاعبو بايرن ميونخ الألماني على التشكيلة المثالية في ربع نهائي المسابقة بتواجد 5 لاعبين من الفريق البافاري بعد الفوز التاريخي على برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من ليون الفرنسي بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1، ولاعب من أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلانتا الإيطالي.
وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي:
- في حراسة المرمى: أنتوني لوبيز (ليون).
- في خط الدفاع: جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، روبن جوسينس (أتلانتا).
- في خط الوسط: حسام عوار (ليون)، فيليب كوتينيو (بايرن ميونخ)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، سيرج جنابري (بايرن ميونخ).
- في خط الهجوم: توماس مولر (بايرن ميونخ)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، موسى ديمبيلي (ليون).
المصدر: ChampionsLeague/twitter