شاهد.. الأهداف المرشحة للفوز كأفضل هدف في ربع نهائي التشامبيونزليغ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأحد، عن الأهداف المرشحة لنيل جائزة الأفضل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهداف المرشحة لنيل الجائزة، هي:ه دف جوشوا كيميتش ظهير بايرن ميونخ في برشلونة – هدف لويس سواريز مهاجم البارسا في البافاري – هدف ماكسويل كورني لاعب ليون في مانشستر سيتي - هدف تشوبو موتينج جناح باريس سان جيرمان في أتالانتا.

Paris leave it late ⏱

Leipzig steal the show ✨



Recreate these goals & tag your best efforts using #PS4Share! 🎮@PlayStationEU#UCLpic.twitter.com/6RhRAUoe41 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 16, 2020

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وأطاح بايرن ميونخ ببرشلونة، فيما أخرج ليون الفرنسي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأقصى لايبزغ الألماني نظيره أتلتيكو الإسباني، فيما ضمن باريس سان جيرمان تأهله إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل ريمونتادا أمام أتلانتا الإيطالي.

وسيلتقي ليون في المباراة المقبلة مع الفريق البافاري، وسيواجه الفائز منهما في النهائي الفائز من مواجهة لايبزيغ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: twitter\ChampionsLeague