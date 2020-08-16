نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورتين جديدتين عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي في "إنستغرام" اليوم الأحد.

وتم التقاط الصورتين لجورجينا من تحت الماء أثناء قيامها بالغوص في البحر.

georginagio/instagram

georginagio/instagram

وكان رونالدو قد نشر أمس السبت فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" خلال قيامه بالغطس في البحر على عمق 14 مترا تحت سطح الماء.

ويقضي رونالدو رفقة عائلته إجازته الصيفية على متن اليخت الفاخر الذي اشتراه مؤخرا بمبلغ 6 ملايين يورو حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشر رونالدو وصديقته جورجينا مؤخرا العديد من الصور على سطح اليخت عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

Cristiano Ronaldo celebrates winning Serie A in style by splashing £5.5m on amazing yacht https://t.co/nMMwMX1UzY — MailOnline Sport (@MailSport) July 30, 2020

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ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram