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بعد غوصه إلى عمق 14 مترا.. جورجينا تحذو حذو صديقها رونالدو (فيديو وصور)

الرياضة

بعد غوصه إلى عمق 14 مترا.. جورجينا تحذو حذو صديقها رونالدو (فيديو وصور)
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نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورتين جديدتين عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي في "إنستغرام" اليوم الأحد.

وتم التقاط الصورتين لجورجينا من تحت الماء أثناء قيامها بالغوص في البحر.

بعد غوصه إلى عمق 14 مترا.. جورجينا تحذو حذو صديقها رونالدو (فيديو وصور)
georginagio/instagram
بعد غوصه إلى عمق 14 مترا.. جورجينا تحذو حذو صديقها رونالدو (فيديو وصور)
georginagio/instagram

وكان رونالدو قد نشر أمس السبت فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" خلال قيامه بالغطس في البحر على عمق 14 مترا تحت سطح الماء.

ويقضي رونالدو رفقة عائلته إجازته الصيفية على متن اليخت الفاخر الذي اشتراه مؤخرا بمبلغ 6 ملايين يورو حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشر رونالدو وصديقته جورجينا مؤخرا العديد من الصور على سطح اليخت عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram

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