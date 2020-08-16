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شكورين يرفض اللعب لمنتخب بيلاروس طالما لوكاشينكو رئيسا للبلاد

الرياضة

شكورين يرفض اللعب لمنتخب بيلاروس طالما لوكاشينكو رئيسا للبلاد
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قال المهاجم إيليا شكورين لاعب نادي تسيسكا موسكو الروسي إنه لن يلعب لمنتخب بلاده بيلاروس إذا ظل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في منصبه مع استمرار المظاهرات المناهضة له في البلاد.

وكتب شكورين البالغ 21 عاما عبر موقع "إنستغرام": "أرفض تمثيل بلادي طالما ظل نظام لوكاشينكو في السلطة، تحيا بيلاروس".

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ويواجه لوكاشينكو المتواجد في السلطة منذ 26 عاما مظاهرات في الشوارع خلال الأيام الأخيرة ورفض لنتائجالانتخابات الرئاسية التي تمت الأحد الماضي والتي يصفها المتظاهرون بالمزورة، بينما ينفي الرئيس ذلك قائلا إنه فاز بولاية جديدة بجدارة بعد حصوله على أكثر قليلا من 80 % من الأصوات حسب الأرقام الرسمية.

ويعد شكورين ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي ستشارك الشهر المقبل في دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تستضيف بيلاروس منتخب ألبانيا في الرابع من سبتمبر ثم تحل ضيفة على كازاخستان بعد ذلك بثلاثة أيام.

وبسبب الأزمة السياسية في البلاد علقت مباريات دوري بيلاروس لكرة القدم.

المصدر: "رويترز"

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