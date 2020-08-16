بعد توديع دوري أبطال أوروبا.. نجم مانشستر سيتي يفوز بجائزة "أفضل لاعب" للموسم

توج البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 الأحد.

ونال دي بروين الجائزة بناء على تصويت حصل على موقع "إي أي سبورتس" المختص بتطوير الألعاب الإلكترونية الذي شمل الجماهير، إضافة إلى قادة الأندية العشرين في البرميرليغ ومجموعة من المختصين في كرة القدم.

ويأتي تتويج دي بروين بعد ساعات من توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة أمام ليون الفرنسي 1-3 في ربع النهائي التي سجل فيها هدف فريقه الوحيدة.

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وقاد نجم خط الوسط فريقه لاحتلال وصافة ترتيب البطولة خلف ليفربول بعد معادلته الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد المسجل باسم الفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال السابق (20 تمريرة في موسم 2002-2003)، بالإضافة إلى 13 هدفا.

ويعد دي بروين البالغ 29 عاما ثالث لاعب بلجيكي يتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة الإنجليزية بعد زميله السابق فنسان كومباني (2011-2012) ولاعب ريال مدريد الإسباني حاليا وتشيلسي سابقا إدين هازارد 2014-2015.

وتفوق البلجيكي على كل من ترنت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون والسنغالي ساديو مانيه (ليفربول) والمهاجم داني اينغز (ساوثمبتون) والحارس نيك بوب (بيرنلي) وهداف البطولة جايمي فاردي (23 هدفا مع ليستر سيتي) الذين نافسوه في القائمة المختصرة النهائية.

يذكر أن جائزة الموسم الفائت كانت من نصيب الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول.

المصدر: "أ ف ب"