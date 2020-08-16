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مفارقة لم تتكرر منذ ربع قرن في نصف نهائي الأبطال

الرياضة

مفارقة لم تتكرر منذ ربع قرن في نصف نهائي الأبطال
Reuters POOL
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بعد أن تحددت هوية الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتواجد ناديين فرنسيين، وآخرين ألمانيين، عادت الذاكرة إلى نصف النهائي من نسخة موسم 1995-1996.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى منذ موسم 1995-1996، التي يشهد فيها الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا غيابا كاملا لأندية إنجلترا وإسبانيا.

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وكان رباعي المربع الذهبي حينها مكونا من أندية أياكس أمستردام الهولندي، وباناثانيكوس اليوناني، ويوفنتوس الإيطالي، ونانت الفرنسي، وجمع اللقاء النهائي بين يوفنتوس وأياكس وانتهت المباراة بفوز اليوفي.

وفي نسخة 2019-2020 تسبب بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي في هذه المفارقة الصعبة، بعدما أطاح الأول ببرشلونة الإسباني، فيما أخرج الثاني مانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيلتقي ليون في المباراة المقبلة مع الفريق البافاري، وسيواجه الفائز منهما في النهائي الفائز من مواجهة لايبزيغ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: twitter\OptaJoe

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