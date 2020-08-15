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لوكوموتيف يتجاوز عقبة كراسنودار في الدوري الروسي (فيديو)

الرياضة

لوكوموتيف يتجاوز عقبة كراسنودار في الدوري الروسي (فيديو)
Sputnik Алексей Филиппов
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تغلب لوكوموتيف على ضيفه كراسنودار بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين لوكوموتيف بالفضل في الفوز لنجمه أليكسي ميرانتشوك الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع لوكوموتيف رصيده إلى 6 نقاط بعد تغلبه في الجولة الأولى على روبين قازان بهدفين نظيفين.

في المقابل، توقف رصيد كراسنودار عند 3 نقاط جمعها عقب فوزه في الجولة الأولى على أوفا بثلاثية بيضاء.

وفي باقي المباريات اليوم، تعادل دينامو موسكو مع الوافد الجديد روتور من دون أهداف، وفاز تسيسكا موسكو على ضيفه تامبوف بهدف دون رد، وتغلب زينيت على مضيفه روستوف بهدفين نظيفين.

المصدر: rsport.ria.ru

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