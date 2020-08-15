دوري الأبطال.. التشكيلة الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي وليون
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت، صوب ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الفرنسي:
Here's how we line-up tonight! 👊— Manchester City (@ManCity) August 15, 2020
STARTING XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Fernandinho (C), Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Jesus
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5repic.twitter.com/pZKLKukBCj
#عاجل | تشكيلة مانشستر سيتي:— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 15, 2020
إيدرسون
ووالكر
لابورت
فيرناندينيو
كانسيلو
رودريغو
جارسيا
جوندوجان
دي بروين
سترلينغ
جيسوس#دوري_أبطال_أوروبا | #UCLpic.twitter.com/sJh97skcaH
بينما وضع رودي غارسيا، المدير الفني لفريق ليون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة خصمه الإنجليزي:
Our #UCL team news is in for #ManCityOL! 👥 pic.twitter.com/aeY0fDTHgG— OL English 🇬🇧 (@OL_English) August 15, 2020
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.
المصدر: twitter/OL_English/ManCity