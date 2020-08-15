ناد عراقي يعلن تعاقده مع لاعب برشلونة الإسباني السابق (صور)

أعلن نادي الديوانية الرياضي العراقي في بيان رسمي اليوم السبت، ضم اللاعب الأرجنتيني ماكسي رولون لتعزيز صفوفه في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان صحفي، إن "المحترف الأرجنتيني ماكسي رولون وقع على كشوفات الأحمر الديواني للموسم الجديد".

اللاعب الأرجنتيني ماكسي رولون يوقع على كشوفات الديوانية لتمثيله الموسم المقبل سبق وأن مثل اندية برشلونه وسنانتوس وساراندي . #نادي_الديوانية_الرياضي تم النشر بواسطة ‏نادي الديوانية الرياضي‏ في السبت، ١٥ أغسطس ٢٠٢٠

وسبق لرولون البالغ 25 عاما اللعب ضمن الفريق الثاني لبرشلونة "Barcelona B" وسانتوس البرازيلي وأرسنال ساراندي الأرجنتيني.

رسمياً ... المحترف الأرجنتيني ماكسي رولون يوقع على كشوفات الأحمر الديواني للموسم الجديد .. • المركز ( جناح ، مهاجم ) • العمر ( ٢٥ سنة ) • اندية سابقة ( برشلونة ، سانتوس، أرسنال ساراندي ، ) كل التوفيق يارب❤️ تم النشر بواسطة ‏الصفحة الرسمية لنادي الديوانية الرياضي‏ في السبت، ١٥ أغسطس ٢٠٢٠

المصدر: RT