 
مباشر

رغم خسارة برشلونة المدوية.. ميسي ينفرد برقم قياسي في دوري الأبطال

الرياضة

رغم خسارة برشلونة المدوية.. ميسي ينفرد برقم قياسي في دوري الأبطال
Globallookpress Panoramic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oj65

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني البالغ 33 عاما، رقما قياسيا خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الجمعة.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يظهر في الدور ربع النهائي من المسابقة في 23 مناسبة.

إقرأ المزيد
لأول مرة منذ 14 عاما.. ميسي ورونالدو يغيبان معا عن نصف نهائي دوري الأبطال
لأول مرة منذ 14 عاما.. ميسي ورونالدو يغيبان معا عن نصف نهائي دوري الأبطال

وتفوق ميسي على زميله في النادي الكتالوني جيرارد بيكيه، وأندريس إنييستا زميله السابق في برشلونة والمحترف حاليا في الدوري الياباني، اللذين لعبا 22 مباراة في الدور ربع النهائي من "التشامبيونزليغ".

يذكر أن ميسي وزملاءه تعرضوا أمس لخسارة تاريخية أمام الفريق البافاري بنتيجة 8-2.

المصدر: OptaJoe/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا