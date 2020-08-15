رغم خسارة برشلونة المدوية.. ميسي ينفرد برقم قياسي في دوري الأبطال

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني البالغ 33 عاما، رقما قياسيا خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الجمعة.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يظهر في الدور ربع النهائي من المسابقة في 23 مناسبة.

23 - Lionel Messi will have played vs Bayern his 23th appearances in #UCL Quarter-Finals, more than any other player in the competition ever (including European Cup). Bastion@FCBarcelona@ChampionsLeague#FCBFCBpic.twitter.com/jt35GnIEq2 — OptaJose (@OptaJose) August 14, 2020

إقرأ المزيد

وتفوق ميسي على زميله في النادي الكتالوني جيرارد بيكيه، وأندريس إنييستا زميله السابق في برشلونة والمحترف حاليا في الدوري الياباني، اللذين لعبا 22 مباراة في الدور ربع النهائي من "التشامبيونزليغ".

يذكر أن ميسي وزملاءه تعرضوا أمس لخسارة تاريخية أمام الفريق البافاري بنتيجة 8-2.

المصدر: OptaJoe/twitter