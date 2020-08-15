لأول مرة منذ 14 عاما.. ميسي ورونالدو يغيبان معا عن نصف نهائي دوري الأبطال

ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيبان معا للمرة الأولى عن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005- 2006.

2005-06 - 2019-20 will be the first Champions League season since 2005-06 in which neither Lionel Messi or Cristiano Ronaldo will make an appearance in the semi-finals or beyond. Era. #UCLpic.twitter.com/896i7yPngG — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2020

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ويأتي غياب ميسي عن المربع الذهبي للبطولة القارية الموسم الحالي بعد أن ودع فريقه برشلونة البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 أمس الجمعة.

بالمقابل، يغيب رونالدو عن الأدوار الإقصائية المتقدمة في البطولة بعد أن خرج فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي الأسبوع الماضي.

المصدر: OptaJoe/twitter