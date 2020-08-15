أول صورة تظهر ليونيل ميسي "المكسور" في غرفة تبديل الملابس (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وبدا الحزن مسيطرا عليه، وذلك على هامش مباراة فريقه التي خسرها أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إلى أن الصورة التقطت لميسي مع زميله الألماني تير شتيغن حارس مرمى البارسا داخل غرفة خلع الملابس المخصصة للفريق الكتالوني في ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية، خلال استراحة بين شوطي المباراة، فيما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البافاري 4-1.

BREAKING: Marc-André ter Stegen

has been appointed chief of security to stop Lionel Messi leaving Barcelona.



👮‍♂️ pic.twitter.com/GbUSzodQR4 — Goal (@goal) August 15, 2020

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وعلق موقع GOAL في نسخته العالمية على الصورة، بوصف شتيغن بأنه "فرد أمن عُين لمنع ميسي من الهرب ومغادرة فريق برشلونة".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل، بين متعاطف مع ميسي ورفاقه، وآخر ساخر من حال الفريق الكتالوني.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية عن وجود تهديد قوي من النجم الأرجنتيني، بعد الخسارة المدوية أمس الجمعة أمام البافاري 8-2 في ربع نهائي التشامبينزليغ، بالرحيل حال عدم إجراء تغييرات جذرية، أهمها إقالة المدرب كيكي سيتين، وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل، إلى جانب رحيل رئيس النادي جوسيب بارتوميو.

أما الطلب الأخير لميسي فيبقى رحيل عدد من لاعبي برشلونة، الذين فشلوا فى التأقلم خلال الفترة الماضية، وكان بعضهم سببا في الهزيمة التاريخية.

المصدر: sportbible