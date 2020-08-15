الشرطة تعثر على مخدرات في منزل بطل العالم 13 مرة بالتزلج

اعترف النرويجي بيتر نورثوغ البطل الأولمبي مرتين وبطل العالم 13 مرة بالتزلج على الثلج، أن الشرطة عثرت على كوكايين داخل منزله.

وعاد المتزلج النرويجي البالغ 34 عاما، والذي أنهى مسيرته قبل ثلاث سنوات، إلى عناوين الأخبار، بعد أن أوقفته الشرطة بسبب السرعة أثناء قيادته السيارة مساء الخميس، وإثر تفتيش منزله تم العثور على كمية من الكوكايين.

وكتب نورثوغ رسالة اعتذار على حسابه في "إنستغرام": "لقد ارتكبت خطأ كبيرا، الليلة الماضية، أوقفت من قبل الشرطة بسبب قيادتي السيارة بسرعة كبيرة، وتم نقلي أيضا إلى غرفة الطوارئ لإجراء فحص دم. بالإضافة إلى ذلك، عثرت الشرطة على كمية صغيرة من المخدرات في منزلي، إنه كوكايين".

وتابع: "أنا يائس وخائف مما سيحمله المستقبل، وأعتذر لكل من خاب أمله بي، أعلم أنها ستكون قضية جنائية الآن، وسأتحمل مسؤولية ما فعلته".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقع فيها المتزلج الذي أعلن اعتزاله في ديسمبر 2018، في ورطة بسبب القيادة، ففي عام 2014، تعرض نورثوغ لحادث بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

المصدر: instagram\jantelov1