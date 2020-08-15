رئيس دورتموند يوجه ضربة لمانشستر يونايتد

قال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني، إن ناديه لن يبرم أي صفقات تعاقد كبيرة هذا الصيف، كما استبعد إمكانية رحيل الجناح جادون سانشو أيضا.

وقال مايكل زورك مدير الرياضة في دورتموند في وقت سابق من الشهر الجاري إن سانشو لن يغادر النادي وأكد فاتسكه هذا الموقف.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ألمانية: "بقاء سانشو أمر مؤكد، لن نناقش أي تفاصيل".

وأضاف فاتسكه: "ما يمكنني قوله هو إنه إذا تحدث زورك.. عن قرار مؤكد فإنه يكون قرارا مؤكدا، لا مجال للتأويل".

Menarik! CEO Dortmund Bungkam Dua Legenda MU soal Klaim Jadon Sancho https://t.co/YxT682Xwbj — TopSkor.id (@HarianTopSkor) August 15, 2020

وأكد فاتسكه أن ناديه تأثر ماليا بفعل الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد قائلا: "الحقيقة هي أنه لا يتوفر مزيد من المال للتعاقدات، بالتأكيد لا يمكننا إبرام أي صفقات كبيرة جديدة".

وأحرز الإنجليزي الدولي سانشو 17 هدفا وأسهم في صنع 16 هدفا في الدوري هذا الموسم، وتحدثت تقارير عن قرب انتقاله إلى أحد أندية القمة بما في ذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبذلك يتلقى يونايتد صدمة كبيرة، حيث بدأ النادي الإنجليزي يبحث عن بدائل، أبرزها سيكون كينجسلي كومان ودوغلاس كوستا.

المصدر: "رويترز"