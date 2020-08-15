بيكيه: مستعد للرحيل عن برشلونة لإنقاذ الفريق (فيديو)

طالب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بإجراء تغييرات سريعة في الفريق لأن النادي الكتالوني "وصل إلى القاع" حتى لو تطلب الأمر رحيله، وذلك عقب الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا.

وأجرى مدافع برشلونة، البالغ 33 عاما، مقابلة تلفزيونية بعد انتهاء المباراة تحدث فيها عن هزيمة فريقه: "كانت مباراة مروعة، نشعر بشعور رهيب، العار هي الكلمة الوحيدة التي يمكنها وصف هذه الحالة".

وأضاف: "يجب علينا التغيير السريع لكل شيء، لا أوجه أصابع الاتهام ولا انتقد المدرب أو لاعبا بعينه، لكن لا بد من التغييرات، الفريق وصل إلى القاع ولا يمكن تجاوز ما حدث أمام بايرن ميونخ".

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ودعا بيكيه النادي إلى تبني ردة فعل بعد هذه النتيجة واتخاذ القرارات الأنسب من أجل مصلحة الفريق والنادي: "علينا إعادة بناء الفريق، ولو أن الحل لإنقاذ برشلونة يكمن في رحيلي وصناعة فريق شاب أكثر حيوية فلا أمانع في ذلك، لا بد علينا أن نحلل الأمر بشكل داخلي وإنقاذ الموقف لأجل النادي".

وختم: "الخسارة ليست عادية، نحن برشلونة ويتعين علينا الفوز وتحقيق الألقاب أو القتال عليها، لكن الخروج بهذا الشكل غير مقبول بكل الطرق ويجب علينا الإسراع لحل الأزمة، لا أشعر سوى بالخزي والعار مما حدث".

ويعاني برشلونة على المستوى الأوروبي، فمنذ موسم 2015 لم يتمكن من التتويج بالتشامبيونزليغ، إلى جانب نتائجه السيئة التي لازمته خلال السنوات الـ3 الأخيرة في الأدوار الإقصائية.

المصدر:"وكالات"