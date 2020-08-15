بالفيديو.. الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف م

حطم العداء الأوغندي جوشوا شبتيغي الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف م، في لقاء موناكو ضمن الجولة الأولى من الدوري الماسي لألعاب القوى أمام 5 آلاف متفرج فقط سمح لهم بالتواجد.

وسجل بطل العالم في سباق 10 آلاف م في الدوحة عام 2019، توقيتا مقداره 12,35,36 دقيقة لاغيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي (12,37,35 دقيقة) منذ 31 مايو عام 2004.

وغرد شبتيغي خارج السرب اعتبارا من 3 آلاف م ليجتاز خط النهاية متقدما بفارق شاسع عن وصيفه الكيني نيكولاس كيبكورير بفارق حوالي 16 ثانية.

BREAKING NEWS: Uganda's Joshua Cheptegei has set a new 5000m world record at the season-opening Monaco Diamond League.

The world 10,000m champion clocked 12min 35.36sec at the Stade Louis II to shatter Ethiopian Kenenisa Bekele's previous best of 12:37.35, set in 2004. pic.twitter.com/euAZmzplft — Akatukwatsa Adonis (@AkatukwatsaAdo1) August 14, 2020

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في المقابل، سجل العداء الأمريكي نوا لايلز أفضل توقيت هذا العام في سباق 200 م مع 19,76 ثانية.

وكان مواطنه كينيث بدناريك يملك أفضل توقيت هذا العام مع 19,80 ثانية.

وتوج لايلز بطلا للعالم في هذا السباق بالإضافة إلى سباق التتابع 4 مرات 100 في بطولة العالم في الدوحة عام 2019.

وأحرز العداء النروجي كارستن وارهولم سباق 400 م حواجز مسجلا 47,10 ثانية وهو أفضل توقيت هذا العام وأفضل توقيت في لقاء موناكو.

وستتوالى لقاءات ألعاب القوى في ستوكهولم (23 أغسطس)، بروكسل (4 سبتمبر)، روما-نابولي (17 منه)، الدوحة (25 سبتمبر عوضا عن 9 أكتوبر)، وصولا إلى اللقاء الختامي الذي ستستضيفه الصين في 17 أكتوبر في مدينة لم تحدد بعد.

المصدر: "أ ف ب"