شاهد أهداف مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
يستضيف ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة حاليا، مباراة برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وافتتح بايرن ميونخ باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الرابعة عن طريق توماس مولر.
August 14, 2020
وعادل لبرشلونة لاعب الفريق البافاري، النمساوي دافيد ألابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.
August 14, 2020
وعاد بايرن ميونخ للتقدم وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الكرواتي إيفان بيريسيتش وسيرج جنابري ومولر في الدقائق 21 و27 و31 على الترتيب.
August 14, 2020
August 14, 2020
August 14, 2020
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.
المصدر: RT