شاهد أهداف مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

يستضيف ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة حاليا، مباراة برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح بايرن ميونخ باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الرابعة عن طريق توماس مولر.

وعادل لبرشلونة لاعب الفريق البافاري، النمساوي دافيد ألابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

وعاد بايرن ميونخ للتقدم وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الكرواتي إيفان بيريسيتش وسيرج جنابري ومولر في الدقائق 21 و27 و31 على الترتيب.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT