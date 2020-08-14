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التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
foxnewsgame/twitter
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يستضيف ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الألماني:

بينما وضع هانز فليك، المدير الفني للفريق البافاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة خصمه الكتالوني:

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: twitter/FCBarcelona/FCBayern

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