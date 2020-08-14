التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال
يستضيف ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية اليوم الجمعة، المباراة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الألماني:
⚠ Barça XI— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2020
🔵🔴 #BarçaBayernpic.twitter.com/6zGzsj5jaV
#عاجل | تشكيلة برشلونة؛— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 14, 2020
شتيغين
سيميدو
بيكيه
لينغليه
ألبا
بوسكيتس
فيدال
دي يونغ
سيرجي روبيرتو
ميسي
سواريز #دوري_أبطال_أوروبا | #UCL | #برشلونة_ميونخpic.twitter.com/b9EVFN6NfH
بينما وضع هانز فليك، المدير الفني للفريق البافاري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة خصمه الكتالوني:
👊 Unsere 1⃣1⃣ gegen Barcelona! 👊#packmas#FCBFCB#MissionLis6on#UCLpic.twitter.com/7cKR0gpsgO— FC Bayern München (@FCBayern) August 14, 2020
#عاجل | تشكيلة بايرن ميونيخ:— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 14, 2020
نوير
كيميتش
بواتينغ
الآبا
ديفيدز
تياغو
مولر
غوريتزكا
بيرسيتش
غنابري
ليفاندوفسكي #دوري_أبطال_أوروبا | #UCL | #برشلونه_ميونيخpic.twitter.com/mKLNq6Mews
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.
المصدر: twitter/FCBarcelona/FCBayern