الدوري المصري.. اعتبار الإسماعيلي فائزا والمصري منسحبا بعد تخلفه عن المباراة (فيديو)

أعلن الحكم أحمد العدوي اعتبار فريق المصري منسحبا من مباراة الإسماعيلي، بعد تخلف لاعبي الفريق البورسعيدي عن الذهاب لملعب برج العرب لمواجهة الدراويش.

ووصل فريق الإسماعيلي إلى ملعب برج العرب، في حين لم تصل حافلة الفريق البورسعيدي للملعب، قبل دقائق من انطلاق المباراة الذي كان مقرر إقامتها بالساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي.

ونزل لاعبو الإسماعيلي لأرضية الملعب، وطاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة أحمد العدوي استعدادا لبدايتها، في حين لم يحضر فريق المصري.

وبعد انتظار دام 20 دقيقة أعلن حكم اللقاء اعتبار الإسماعيلي فائزا بهدفين نظيفين، والمصري منسحبا من المباراة.

وكان اتحاد الكرة قد رفض طلب المصري بتأجيل مباراته مع الإسماعيلي بداعي أن هناك عدد كافي للفريق يستطيع به خوض اللقاء، وهذا عكس ما أصدره مسؤولو المصري في بيانهم الرسمي أمس الخميس، والذي أكد أن هناك 12 لاعبا مصاب بفيروس كورونا فضلا عن وجود إصابات بالجهاز الفني والإداري.

وهدد اتحاد الكرة، مسؤولو النادي المصري بأنهم في حالة عدم ذهابهم لخوض مباراة الإسماعيلي، سيتم اعتبارهم منسحبين من اللقاء وتطبيق العقوبة.

🔵 | تحركنا للاسكندرية بعد تأكيدات إتحاد الكرة بإقامة اللقاء فى موعده ،، نعتز بعلاقتنا بأشقائنا فى المدينة الباسلة ولا نمانع فى تأجيل اللقاء @AlMasrySC 🤝#IsmailySCpic.twitter.com/OI4sYLnKqH — Ismaily SC (@Ismailyofficial) August 14, 2020

المصدر: RT

ناصر حاتم