هاميلتون الأسرع في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد

تفوق البريطاني لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم لسيارات الفورمولا واحد على جميع منافسيه في الفترة الثانية من التجارب الحرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، اليوم الجمعة.

وسجل هاميلتون بطل العالم ست مرات، أفضل زمن على حلبة كتالونيا بلغ دقيقة واحدة و16.883 ثانية، وجاء زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي كان الأسرع صباحا (دقيقة واحدة و16.785 ثانية) في المركز الثاني في الفترة الثانية بفارق 0.287 ثانية.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن المركز الثالث في الفترتين بفارق 0.939 ثانية عن السائق الفنلندي في الفترة الأولى وبفارق 0.821 ثانية في الفترة الثانية.

That's a wrap on our Friday running - and it's a familiar top three#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/Ylk2Oj7f95 — Formula 1 (@F1) August 14, 2020

وفاز هاميلتون بسباق جائزة إسبانيا الكبرى في آخر ثلاث نسخ وهو يسعى للفوز الرابع في ستة سباقات في الموسم الحالي بعد غد الأحد.

إقرأ المزيد

المصدر: رويترز