الهولندية سارينا تتولى تدريب منتخب إنجلترا النسائي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن الهولندية سارينا فيخمان ستتولى تدريب المنتخب الإنجليزي الأول للكرة النسائية، خلفا للمدرب الحالي فيل نيفيل بداية من العام المقبل.

وكان منتخب هولندا قد توج عام 2017 بلقب بطولة أوروبا للكرة النسائية تحت قيادة فيخمان البالغة 50 عاما، كما تأهل المنتخب تحت قيادتها أيضا لنهائي كأس العالم في فرنسا العام الماضي قبل أن يخسر أمام نظيره الأمريكي بهدفين نظيفين.

وستتولى فيخمان تدريب المنتخب الإنجليزي خلفا لنيفيل البالغ 43 عاما مدافع مانشستر يونايتد السابق والذي من المقرر أن يترك المنصب في نهاية عقده في يوليو 2021.

It’s confirmed. Announcing our next head coach: Sarina Wiegman! #Lionesses — Lionesses (@Lionesses) August 14, 2020

وينتهي عقد فيخمان الحالي مع الاتحاد الهولندي للعبة الشعبية في العام المقبل.

ولعبت فيخمان 104 مباريات دولية بقميص المنتخب الهولندي وحملت شارة القيادة قبل الاعتزال.

وستتولى فيخمان رسميا قيادة المنتخب الإنجليزي في سبتمبر 2021 وقبل ذلك ستقود منتخب بلادها الأولمبي في الدورة الصيفية المقبلة في العام المقبل.

Oh, hey everyone 👋



Somebody's got a message for you... 👀 pic.twitter.com/MjhE6wgvzu — Lionesses (@Lionesses) August 14, 2020

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وأول مهمة كبيرة لفيخمان مع المنتخب الإنجليزي ستكون في البطولة الأوروبية النسائية التي ستقام في إنجلترا في يوليو 2022.

المصدر: رويترز