الزمالك يعلن مفاجأة في قضية اللاعب "كهربا" واللاعب يرد

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

وكتب أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك، الجمعة، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" الجمعة: "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه في قضية اللاعب محمود كهربا".

الحمد لله الزمالك يحصل على حقه في قضيه اللاعب محمود كهربا — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) August 14, 2020

كما كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك في تصريحات لوسائل إعلام مصرية عن تغريم "فيفا" للاعب الملقب بـ "كهربا" 33 مليون جنيه لصالح الزمالك.

وأضاف: "في حالة عدم سداد الغرامة، سيتم إيقاف اللاعب لمدة ستة أشهر".

ورد "كهربا" عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" عن آخر تطورات القضية حيث كتب: "بعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك والتي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون يورو مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادي البرتغالي لنادي الزمالك، ورفض جميع الطلبات الأخرى".

وتابع لاعب الأهلي: "رغم تقديم الاتحاد المصري للفيفا لوثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي، إلا أنني والحمد لله لم أعاقب وهذا يثبت صحة موقفي، أما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي، وإلغائها بإذن الله".

وقدم نادي "القلعة البيضاء" شكوى رسمية ضد "كهربا" بعد رحيله عن الفريق الأبيض في شهر يونيو 2019 بداعي فسخ اللاعب لعقده من طرف واحد وبعدها انتقل إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي في شهر يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الفريق البرتغالي.

يذكر أن اللاعب البالغ 26 عاما يقضي حاليا عقوبة إيقافه لمدة 10 مباريات محلية منذ أحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات أمام الزمالك بطل المسابقة.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"