بوتاس يتفوق بالتجارب الحرة الأولى لجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد

تفوق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، اليوم الجمعة.

وسجل بوتاس الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين في الموسم الحالي أفضل زمن صباح اليوم وهو دقيقة واحدة و16.785 ثانية، متقدما على زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات ومتصدر الترتيب العام الذي تخلف عنه بفارق 0.039 ثانية، في حين سجل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وصاحب المركز الثاني في الترتيب العام ثالث أسرع زمن في الجولة بفارق 0.939 ثانية عن صاحب الصدارة.

Mercedes are almost a second ahead after first practice#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/sCnFsRZw8g — Formula 1 (@F1) August 14, 2020

يذكر أن فرستابن فاز بالسباق الماضي في حلبة سيلفرستون في الذكرى الـ70 لانطلاق أول سباقات البطولة في الحلبة الإنجليزية الأحد الماضي.

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المصدر: رويترز