رقم قياسي جديد لحذاء انتعله جوردان عندما حطم زجاج السلة (صورة)

تم بيع حذاء رياضي انتعله أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بمبلغ 615 ألف دولار، محطما رقما قياسيا لحذاء آخر لنفس اللاعب قبل أشهر، بحسب ما أعلنت دار "كريستيز" للمزادات الخميس.

ويحمل الحذاء اسم "إير جوردان 1 هايز" انتعله النجم في مباراة استعراضية في إيطاليا عندما ضرب كرة حطمت زجاج اللوحة الخلفية للسلة.

وقالت كايتلين دونوفان مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية في "كريستيز" التي نظمت المزاد مع متاجر "ستاديوم غودز": "هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية، قطعة زجاج في نعل الحذاء".

سجل جوردان 30 نقطة في تلك المباراة مرتديا الحذاء البالغ قياسه 13,5 وبالألوان الأحمر والأسود والأبيض لفريقه شيكاغو بولز.

Michael Jordan wore the Nike shoes during an exhibition game in 1985https://t.co/9Sbr13c2kq — The National (@TheNationalUAE) August 14, 2020

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وكان حذاء "إير جوردان 1" الذي صممته شركة "نايكي" عام 1985 والموقع من قبل نجم بولز بات الأغلى في التاريخ في مايو الماضي، بعد أن بيع في مزاد علني في دار "سوثبيز" بقيمة بلغت 560 ألف دولار.

ويعتبر حذاء "إير جوردان 1" أول نموذج صممته شركة "نايكي" خصيصا لجوردان وقد انتعله في موسمه الأول في NBA حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984 وتوج بلقب الدوري في 6 مناسبات بين 1991 و1998.

واكتسبت أحذية "إير جوردان" بتصاميمها المختلفة، شعبية واسعة لدى جامعي المقتنيات على مدى العقود الماضية، وكذلك القمصان والتذاكر المصورة الخاصة باللاعب الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم من زاول اللعبة على مر التاريخ.

المصدر: "أ ف ب"