حبيب يتحدث عن نزاله المقبل واعتزاله بعد وفاة والده

تحدث الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة عن نزاله المرتقب أمام الأمريكي جاستن غايتجي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة في العاصمة الروسية موسكو.

وأبدى البطل الروسي استعداده للنزال المقرر إقامته في الـ24 من أكتوبر المقبل ضمن دورة "UFC 254"، في "جزيرة القتال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال حبيب البالغ 31 عاما: "أنا حاليا في وضع التدريب المستمر، وليس لدي أي مشاكل".

واعترف حبيب أنه كان يفكر بالاعتزال بعد وفاة والد ومدربه عبد المناف، الذي وافته المنية الشهر الماضي متأثرا بأعراض فيروس كورونا، قائلا: "بالطبع دارت فكرة الاعتزال برأسي وما زالت، لكنه تم تكليفي بالقتال وأنا أستعد لذلك، لن أضع أي خطط طويلة الأجل، دعونا نرى ما سيحدث بعد ذلك".

وتابع: "الآن لدي دافع قوي للعودة للقتال، لأشغل نفسي بشيء ما، التدريبات القاسية تساعدني على صرف انتباهي عن كل ما يحيط بي".

وختم: "كان والدي دائما يعطيني نصائح صارمة، الآن ماذا يمكن أن يقول لي، لا داعي لتشتيت الانتباه، إذا قررت القتال، فأنت بحاجة إلى الاستعداد والتدريب".

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وتوج غايتجي بلقب البطل المؤقت لمنظمة UFC في فئة الوزن الخفيف، بعد مواجهته مواطنه توني فيرغسون بدلا من حبيب في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249" للفنون القتالية المختلطة، في مايو الماضي، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

وضرب غايتجي، البالغ 31 عاما، موعدا مع حبيب البطل الحالي للمنظمة والذي يحتفظ بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: RT