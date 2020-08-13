رسميا.. الكشف عن موعد ومكان افتتاح ونهائي بطولة كوبا أمريكا 2021

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "الكونميبول" اليوم الخميس، عن الجدول الزمني لبطولة كوبا أمريكا 2020 في الأرجنتين وكولومبيا، التي تأجلت للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.

Entérate de todo sobre el nuevo calendario de partidos de la CONMEBOL Copa América 2021 🏆

¡Cada vez falta menos para que hagamos vibrar el continente! ⚽️💪🏻🔥#CopaAmérica#VibraElContinentehttps://t.co/inpPhUCEi2pic.twitter.com/k5PRdSJ04t — Copa América (@CopaAmerica) August 13, 2020

وستستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس المباراة الافتتاحية في الـ11 من يونيو 2021، فيما ستستضيف مدينة بارانكويلا الكولومبية المباراة النهائية في الـ10 من يوليو 2021، على أن تسبقها في اليوم الأخير من البطولة مباراة تحديد المركز الثالث في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

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ويشارك في البطولة القارية 12 منتخبا مقسمة إلى مجموعتين تتضمن كل واحدة 6 منتخبات.

والـ12 منتخبا هي المنتخبات العشرة الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالإضافة لمنتخبي أستراليا وقطر اللذين تمت دعوتهما للمشاركة في هذه النسخة من البطولة.

وتقام مباريات المجموعة الأولى "A" في الأرجنتين وتضم بالإضافة لمنتخب البلد المضيف كل من أستراليا وبوليفيا وأوروغواي وتشيلي وباراغواي، فيما تقام المجموعة الثانية "B" في كولومبيا وتضم إلى جانب البلد المضيف منتخبات البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو وقطر.

وأعلن "الكونميبول" في مارس الماضي تأجيل كأس كوبا أمريكا حتى عام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT