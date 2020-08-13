التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد ولايبزيغ في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، صوب ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الألماني:

#عاجل | تشكيلة أتلتيكو مدريد:



أوبلاك

خيمينيز

سافيتش

تريبييه

لودي

كوكي

لورينتي

هيريرا

كاراسكو

ساؤول

دييغو كوستا#دوري_أبطال_أوروبا | #UCLpic.twitter.com/eJzWYbcnAI — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 13, 2020

بينما وضع يوليان ناغيلزمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة فريق العاصمة الإسبانية:

#عاجل | تشكيلة لايبزيغ:



جولتشي

أنجلينو

أوباميكانو

سابيتزر

بولسن

كلوسترمان

نكوكو

هالستبيرغ

أولمو

ليمار

كامبل #دوري_أبطال_أوروبا | #UCLpic.twitter.com/mD7Qr9uj2k — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 13, 2020

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: twitter/Atleti/RBLeipzig