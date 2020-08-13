التشكيلة الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد ولايبزيغ في دوري الأبطال
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، صوب ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الألماني:
[🏧👥] ¡¡ 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 1⃣1⃣ !!— Atlético de Madrid (@Atleti) August 13, 2020
🔴⚪#AúpaAtleti | ⚽#RBLAtleti
⭐ #UCL | 🌉 #Lisboa2020pic.twitter.com/wBIMNILcaz
#عاجل | تشكيلة أتلتيكو مدريد:— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 13, 2020
أوبلاك
خيمينيز
سافيتش
تريبييه
لودي
كوكي
لورينتي
هيريرا
كاراسكو
ساؤول
دييغو كوستا#دوري_أبطال_أوروبا | #UCLpic.twitter.com/eJzWYbcnAI
بينما وضع يوليان ناغيلزمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة فريق العاصمة الإسبانية:
Your RB Leipzig starting XI for #RBLATL 🗒️— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 13, 2020
🔴⚪ #MissaoFinal#UCLpic.twitter.com/AR0A93kMFo
#عاجل | تشكيلة لايبزيغ:— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 13, 2020
جولتشي
أنجلينو
أوباميكانو
سابيتزر
بولسن
كلوسترمان
نكوكو
هالستبيرغ
أولمو
ليمار
كامبل #دوري_أبطال_أوروبا | #UCLpic.twitter.com/mD7Qr9uj2k
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.
المصدر: twitter/Atleti/RBLeipzig