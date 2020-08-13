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ليفركوزن الألماني يمدد عقد بلعربي لغاية 2023

الرياضة

ليفركوزن الألماني يمدد عقد بلعربي لغاية 2023
AFP Marius Becker / dpa
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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني رسميا اليوم الخميس تمديد تعاقده مع كريم بلعربي، والذي كان ساريا حتى صيف 2021 لمدة عامين إضافيين، حتى الـ30 من يونيو 2023.

وقال رودي فولر المدير الرياضي لباير ليفركوزن: "سعداء لأننا تمكنا من الاتفاق على استمرار التعاون بيننا في مناقشات متناغمة للغاية".

وأضاف: "كريم يتواجد معنا منذ 2011، تطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين المحترفين في الدوري الألماني في مركزه. عندما يعتمد على سرعته في الملعب، يصبح لاعبا يصنع الفارق".

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وانضم بلعربي صاحب الأصول المغربية البالغ 30 عاما لفريق ليفركوزن قادما من آينتراخت براونشفيغ كمهوبة شابة قبل تسعة أعوام، ولعب بقميص الفريق 229 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 50 هدفا.

المصدر: وكالات

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