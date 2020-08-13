رسميا.. ثلاثي ليفربول ينافسون على جائزة لاعب العام في "البريميرليغ" حسب رابطة المحترفين
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم في إنجلترا اليوم الخميس، عن قائمتها للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" عن الموسم المنصرم 2019-2020.
وضمت القائمة 6 أسماء هي:
- ثلاثي بطل الدوري ليفربول (الهولندي فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد والسنغالي ساديو ماني).
- ثنائي مانشستر سيتي الوصيف (رحيم ستيرلينغ والبلجيكي كيفين دي بروين).
- هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ومهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي.
Voting is open for the PFA @BristolStMotors Premier League Fans' Player of the Year!— Professional Footballers' Association (@PFA) August 13, 2020
🏴 @trentaa98
🇧🇪 @DeBruyneKev
🏴 @vardy7
🇸🇳 #SadioMane
🏴 @sterling7
🇳🇱 @VirgilvDijk
🙌 #PFAFansAward
Vote for your winner here: https://t.co/RCjKFAAuXvpic.twitter.com/6O9CKnCFGg
وشهدت القائمة غياب المصري محمد صلاح هداف ليفربول في المواسم الثلاثة الأخيرة.
يذكر أن فان دايك صخرة دفاع "الريدز" نال الجائزة العام الماضي.
المصدر: PFA/twitter