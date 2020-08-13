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رسميا.. ثلاثي ليفربول ينافسون على جائزة لاعب العام في "البريميرليغ" حسب رابطة المحترفين

الرياضة

رسميا.. ثلاثي ليفربول ينافسون على جائزة لاعب العام في
PFA/twitter
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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم في إنجلترا اليوم الخميس، عن قائمتها للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في "البريميرليغ" عن الموسم المنصرم 2019-2020.

وضمت القائمة 6 أسماء هي:

- ثلاثي بطل الدوري ليفربول (الهولندي فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد والسنغالي ساديو ماني). 

- ثنائي مانشستر سيتي الوصيف (رحيم ستيرلينغ والبلجيكي كيفين دي بروين).

- هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ومهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي.

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وشهدت القائمة غياب المصري محمد صلاح هداف ليفربول في المواسم الثلاثة الأخيرة.

يذكر أن فان دايك صخرة دفاع "الريدز" نال الجائزة العام الماضي.

المصدر: PFA/twitter

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