ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد (صور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس، عن القميص الاحتياطي الذي سيرتديه لاعبو "الريدز" في الموسم الجديد 2020ـ2021.

والآن حان وقت الإعلان عن القميص الثاني لأبطال إنجلترا لموسم 2020/2021 المقدم من @nikefootball 👌#TellUsNever — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) August 13, 2020

وجاء القميص الاحتياطي الجديد، بلون لم تعتد عليه جماهير ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث ظهر باللون التركوازي وأطراف أكمام سوداء.

القميص الثاني يُزيّن باللون التركوازي. 🤩😍#TellUsNever — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) August 13, 2020

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وكان ليفربول قد أعلن عن قميصه الأساسي للموسم المقبل في الأول من أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات