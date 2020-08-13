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ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد (صور)

الرياضة

ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد (صور)
Reuters Paul ELLIS
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس، عن القميص الاحتياطي الذي سيرتديه لاعبو "الريدز" في الموسم الجديد 2020ـ2021.

وجاء القميص الاحتياطي الجديد، بلون لم تعتد عليه جماهير ليفربول في السنوات الأخيرة، حيث ظهر باللون التركوازي وأطراف أكمام سوداء.

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وكان ليفربول قد أعلن عن قميصه الأساسي للموسم المقبل في الأول من أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات

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