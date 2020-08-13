إلغاء مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المقبل

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس، إنه لن تلعب مباريات إعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2020-2021 للمساعدة في تخفيف الضغط على الجدول وسط أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من الكأس في أول سبتمبر، بعد شهر من نهائي 2020، بينما ستكون المباراة النهائية في استاد "ويمبلي" يوم 15 مايو 2021.

FA Cup replays have been scrapped for the 2020-21 season, the Football Association has confirmed. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2020

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وأوضح الاتحاد الانجليزي في بيان بعد إعلان الجدول: "بهدف تخفيف الضغوط على جدول المباريات لن تلعب مباريات إعادة (في حالة التعادل) في موسم 2020-2021".

وأضاف أن الجوائز المالية ستعود لمستويات موسم 2017-2018 بسبب التأثير المالي لجائحة كورونا، وذلك بعد موسمين من تسجيل مدفوعات قياسية.

وفاز أرسنال على غريمه تشيلسي في نهائي 2020 في بداية الشهر الجاري، ليعزز رقمه القياسي بتحقيق اللقب للمرة 14.

المصدر: "رويترز"