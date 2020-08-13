إيقاف أنتيتوكونمبو "لنطحه" لاعب ويزاردز (فيديو)

أعلنت اللجنة التأديبية في رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إيقاف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس المتصدر مباراة واحدة، بعد "نطحه" لاعبا من واشنطن ويزاردز.

وطرد أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الفائت من الربع الثاني للمباراة التي فاز بها فريقه (126-113) على واشنطن الثلاثاء.

وكان إيقاف اليوناني متوقعا بعد أن "نطح" الألماني موريتز فاغنر من دون أن يعرضه لإصابة ما لم يترك خيارا أمام اللجنة التأديبية للرابطة.

Giannis Antetokounmpo out here headbutting G-Leaguers pic.twitter.com/LW0NkXfaGz — 🌴 Chief Z 🌴 (@pnkyreggaeprty) August 12, 2020

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وسيغيب بالتالي "العملاق" اليوناني عن المباراة الأخيرة في الدوري المنتظم ضد ممفيس غريزليز الخميس، فيما سيكون متاحا للمباراة الأولى من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" ضد أورلاندو ماجيك.

وتقدم أنتيتوكونمبو باعتذار سريع بعد المباراة مؤكدا: "أنه تصرف شنيع، إذا تمكنت من العودة الى الوراء، لن أقوم به، ولكننا بشر ونرتكب الأخطاء".

المصدر: "أ ف ب"