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شاهد.. هدف نجم توتنهام الذي توج بجائزة "أفضل هدف في الدوري الإنجليزي"

الرياضة

شاهد.. هدف نجم توتنهام الذي توج بجائزة
AFP IAN WALTON
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تتويج الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي بجائزة أفضل هدف هذا الموسم 2019 - 2020.

وجاء هدف سون المميز في مرمى بيرنلي في المباراة التي انتهت لمصلحة السبيرز 5-0، في 7 ديسمبر الماضي، حينما راوغ المهاجم البالغ 28 عاما جميع خصومه بمهارة عالية قبل أن يودع الكرة شباك حارس بيرنلي.

وركض سون قبل تسجيل الهدف بالكرة مسافة 71.4 متر في 11 ثانية فقط، كثاني أطول مسافة يركض بها لاعب بالكرة ليسجل هدفا في البريميرليغ بعد أندروس تاونسند لصالح كريستال بالاس في 2016-2017.

وحصل هدف سون على أعلى نسبة تصويت، ليتوج النجم الكوري بجائزة الموسم.

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وتنافس الكوري سون هيونج مين على جائزة أفضل هدف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي مع البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الذي نافس بهدفين، بالإضافة إلى هاري بارنز، وموسى دجينيو، وماثيو لونجستاف، وعلي رضا، وماتي فيدرا، وبرونو فيرنانديز.

يذكر أن توتنهام احتل المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، ليتأهل السبيرز لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

المصدر: twitter\premierleague

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