فينغر "أسطورة أرسنال" يرد على عرض برشلونة لتدريب الفريق

فجرت تقارير فرنسية الخميس مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن عرض إدارة برشلونة على الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي، من أجل تدريب الفريق الكتالوني.

وقال موقع le10sport الفرنسي الشهير، أن فينغر الذي أشرف على تدريب (المدفعجية) لنحو 22 عاما قبل أن يرحل في العام 2018، تلقى عرضا من إدارة نادي برشلونة مؤخرا، ليحل بديلا للمدرب كيكي سيتين.

وأوضح الموقع أن أسطورة أرسنال البالغ 70 عاما اعتذر لمسؤولي النادي الكتالوني ورفض العرض، بسبب عدم اقتناعه بمشروع برشلونة في الفترة الحالية.

ويفضل فينغر إكمال مهمته في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ يشغل هناك منصبا إداريا.

Mercato - Barcelone : Pour l’après-Setién, le Barça a tenté un grand nom ! https://t.co/v85JYOP3uHpic.twitter.com/VyjvBNbUpd — le10sport (@le10sport) August 13, 2020

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ويأتي ذلك رغم تصريحات الفرنسي خلال الفترة الماضية عن رغبته في العودة إلى خط المستطيل الأخضر وعالم التدريب.

وتحوم الشكوك حول بقاء كيكي سيتين، على رأس الجهاز الفني لبرشلونة في الفترة المقبلة، في ظل فشل الفريق في الاحتفاظ بلقب بطل الدوري الإسباني، بعد موسمين في حوزته.

وأكدت تقارير إسبانية الشهر الماضي أن برشلونة يرغب بإسناد مهمة تدريبه إلى نجمه السابق تشافي هرنانديز.

المصدر: le10sport