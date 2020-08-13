مرتضى منصور يوجه رسائل حادة للاعبي الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور في اجتماعه مع اللاعبين: "أعلم أنكم لاعبين رجال، ودائما نتعلم من الدروس، لا يليق الاستهتار الذي ظهر خلال مباراة، ونتيجة هدف واحد لا تكفي".

وأهدر الزمالك نقطتين خلال مواجهته مع الاتحاد السكندري، بتعادل إيجابي 1-1. الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري.

وتابع: "أمامنا مباراة مهمة مع مصر المقاصة وبعد ذلك إف سي مصر، وأنا ضد عودة الدوري لأنه (دوري موت)، بالأمس توفي سائق نادي الإسماعيلي، وما زال المسؤولون مصممين على لعب الدوري".

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وأردف: "أعتقد أن الدوري لن يستكمل ولكن سنلعب لآخر نفس، وعليكم تهيئة أنفسكم لبطولة إفريقيا، خلال مباريات الدوري نريد الانتصارات، سواء رسميا أو وديا، الجماهير تريد الفوز".

وأتم: "أي لاعب لديه عرض يحضره، ولكن يجب أن يليق به وباسم الزمالك".

واختتم: "سنصرف جزءا من المستحقات السبت المقبل، ودفعة ثانية بعد مباراة الأهلي، والمتبقي بعد العودة من المغرب".

وبهذا التعادل وصل فريق الزمالك للنقطة 35 بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وكشفت تقارير صحفية، أن العقوبة المفروضة على لاعبي الزمالك عقب التعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة الأخيرة بالدوري المصري تم تأجيلها.

وأشارت التقارير إلى أن العقوبة مؤجلة لنهاية الموسم الجاري، والتي كانت مقدرة بخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بسبب الاستهتار باللقاء.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية