عداء أمريكي يكشف عن معاناته من مشاكل نفسية

كشف العداء الأمريكي نواه لايلز بطل العالم في سباق 200 م الأربعاء، أنه يعاني من مشاكل نفسية منذ أن كان في الـ8 من عمره، وتفاقمت مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتأجيل أولمبياد طوكيو.

وقال لايلز البالغ 23 عاما قبل لقاء موناكو في الدوري الماسي الجمعة: "ربما أتعامل مع الأمر منذ كنت في الثامنة من العمر، بأشكال مختلفة في أوقات مختلفة في حياتي".

وتابع: "لكن من المحتمل أن يكون قد ساء الأمر في أبريل، ربما هو (الشكل) الأصعب الذي تعاملت معه على الإطلاق، أعتقد أنه نوع من العاصفة القوية، التعامل مع "كوفيد-19"، وتأجيل الألعاب الأولمبية، لذلك تقول لنفسك، حسنا، أين سأصرف انتباهي؟".

World 200m champion Noah Lyles admits long-term psychological problems https://t.co/YLe0m3PlfM — TOI Sports News (@TOISportsNews) August 13, 2020

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وأردف العداء: "حركة (حياة السود مهمة) (بلاك لايفز ماتر) كانت المسمار الأخير في النعش".

وغالبا ما أظهر لايلز شخصية إيجابية وحماسية أمام الإعلام ولكنه يقر أنه مر بلحظات سلبية، موضحا أن والدته دفعته لتناول حبوب مضادة للاكتئاب، وعلق: "قبلت بذلك لأن كل ما أفعله، والذي اعتدت على فعله، لم يعد كما أريد".

وفاز لايلز بسباقي 200 متر والتابع 4 مرات 100 م في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة العام الماضي، وكان مرشحا للفوز بذهبية أولمبياد طوكيو الذي تأجل إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "أ ف ب"