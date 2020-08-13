"تويتر" يعتذر رسميا من مدافع مانشستر يونايتد بعد السخرية منه

قدم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتذارا رسميا لفيل جونز مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن نشر الحساب الرسمي في المملكة المتحدة تغريدة يسخر فيها منه.

ونشر حساب "تويتر" في المملكة المتحدة الموثق، تغريدة قال فيها: "اذكر اسم لاعب كرة قدم أفضل من فيل جونز"، وهو ما اعتبره البعض سخرية واضحة من مدافع "الشياطين الحمر" البالغ 28 عاما، غير المصنف ضمن الأفضل على الصعيد العالمي.

ولاقت التغريدة ردود فعل سلبية لدى الجماهير الإنجليزية التي دانت السخرية من لاعب يونايتد.

Twitter have removed a tweet they posted involving Phil Jones, following a complaint from Manchester United #muzone [@MailSport] pic.twitter.com/PZjw8lDjlZ — United Zone (@ManUnitedZone_) August 12, 2020

وذكر موقع "تاك سبورت" الانجليزي، أن نادي مانشستر يونايتد اشتكى إلى إدارة "تويتر" من المنشور الذي تم حذفه لاحقا.

وأوضح الموقع من خلال متحدثه الرسمي عبر شبكة ESPN، أن الهدف من التغريدة كان استعراض ميزة جديد "لتويتر"، بنشر تغريدات لا يمكن لأحد الرد عليها.

واعترفت إدارة "تويتر" بالخطأ، ليتم تقديم اعتذار رسمي من الموقع لكل من النادي واللاعب.

وغاب المدافع الإنجليزي عن جميع مباريات يونايتد بعد استئناف النشاط الكروي بداعي إصابته في الركبة، على الرغم من وجوده في قائمة الفريق للدوري الأوروبي التي تضم 30 لاعبا.

يذكر أن فيل شارك في 224 مباراة مع فريقه خلال 9 سنوات منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في عام 2011.

المصدر: "وكالات"