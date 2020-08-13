شاهد.. ردة فعل مدرب باريس سان جيرمان من مكانه على "الدلو" بعد ريمونتادا فريقه

أطلق توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان العنان لصرخة سعادة وراحة بعدما أحرز فريقه هدفين متأخرين ليفوز 2-1 على أتلانتا ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية.

وارتبطت حدة رد فعل المدرب الألماني مع حقيقة إصابته في الكاحل الأسبوع الماضي مما اضطره للجلوس على "دلو" لأغلب فترات المباراة مع وضع ساقه في ما يشبه الجبيرة.

This Thomas Tuchel Scream 😤 pic.twitter.com/Lc3TRPY6Sb — DAZN Canada (@DAZN_CA) August 12, 2020

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا بعد المباراة: "تخيلوا ما كان يمكنني فعله بقدمين".

وتابع: "ربما كان اليوم الذي ستشاهدونني أركض لمسافة 40 مترا. لكنه يوم احتفال النادي بمرور 50 عاما على تأسيسه لذا لن ننسى هذا اليوم بالتأكيد".

وكان توخيل تحت الضغط لتحقيق نتائج جيدة في البطولة القارية هذا الموسم وهو أمر فشل الفريق في تحقيقه على الرغم من الاستثمار الهائل في المواهب الشابة على مدار السنوات الأخيرة و هيمنته المحلية، ولم يبلغ الفريق الدور قبل النهائي بدوري الأبطال منذ 1995.

thomas tuchel took the one legged games a bit to seriously pic.twitter.com/8uoD7jbTSe — K👑 (@afckarl) August 12, 2020

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وقلب باريس سان جيرمان الفرنسي تأخره بهدف أمام أتلانتا الإيطالي إلى فوز درامي 2-1 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: "رويترز"