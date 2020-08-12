الاتحاد الروسي لألعاب القوى يسدد التزاماته المالية للاتحاد العالمي لأم الألعاب

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى في بيان رسمي اليوم الأربعاء الوفاء بالتزاماته المادية للاتحاد الدولي لأم الألعاب بدفع مبلغ 6.41 مليون دولار.

وجاء في بيان الاتحاد أنه دفع التزاماته المادية للاتحاد الدولي لألعاب القوى بمساعدة وزارة الرياضة الروسية التي قدمت منحة مالية لمرة واحدة لمساعدته في استعادة عضويته في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

Минспорт отправил ВФЛА деньги на оплату штрафа World Athletics!!! تم النشر بواسطة ‏‎RusAthletics‎‏ في الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠٢٠

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وكان مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد هدد في الـ30 من يوليو الماضي الاتحاد الروسي لأم الألعاب بالإقصاء التام إذا لم يدفع 5 ملايين دولار كغرامات و1.31 مليون دولار كنفقات قبل حلول الـ15 من أغسطس الجاري.

وفي الـ12 من مارس الماضي أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض عقوبة مالية على الاتحاد الروسي قدرها 10 ملايين دولار، على أن تدفع على مرحلتين، وكان يجب سداد 5 ملايين دولار في موعد أقصاه الأول من يوليو الجاري، وهو الأمر الذي لم يتم نتيجة عدم توافر المبلغ مع الاتحاد الروسي لألعاب القوى حينها.

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الـ2 من يوليو الجاري، تخلف الاتحاد الروسي للعبة عن دفع 5 ملايين دولار، لمخالفة لوائح المنشطات على حسب وصفه، وهدد بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في المسابقات والمحافل الدولية إذا لم يتم دفع المبلغ.

يذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى علّق عضوية نظيره الروسي، في العام 2015، بسبب تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" برئاسة ريتشارد باوند، زعم فيه وجود برنامج منشطات ترعاه الدولة في مجال الرياضة وهو ما نفاه الجانب الروسي.

المصدر: rsport.ria.ru