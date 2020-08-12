أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة رمضان صبحي مع الأهلي المصري

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية والمالك السابق لنادي بيراميدز، عدم وجود أي علاقة بينه وبين رغبة انتقال رمضان صبحي من الأهلي إلى صفوف بيراميدز.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "اخجلوا، هو إزاي الواحد يشرح؟! إنه ملوش أي علاقة في أي حاجة بتحصل؟! إزاي!! هوا الواحد في إيه ولا إيه!. لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفة! هو اسم تركي شماعة لأي حاجه ولا ليه! عيب عيب! قلت للمرة المليون لا لي علاقه بحاجة ولن يكون لي علاقة بحاجة مهما حدث".

اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقه في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج... تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠٢٠

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وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد كشف في وقت سابق اليوم عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الأنجليزي في 30 يونيو الماضي، وأشار إلى أن صبحي أبلغ إدارة النادي، برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز.

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق أن بيراميدز اقترب من الحصول على خدمات صبحي لمدة 3 مواسم مقابل 80 مليون جنيه، وهو راتب خيالي مقارنة بما كان يتقاضاه في الأهلي.

ناصر حاتم

المصدر: وكالات مصرية