نيمار على رأس تشكيلة سان جيرمان لمواجهة أتلانتا في دوري الأبطال

تبدأ عجلة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالدوران اليوم الأربعاء بمواجهة حامية الوطيس بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلانتا الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الإيطالي:

#عاجل | تشكيلة باريس سان جيرمان:



نافاس

كيرير

تياغو سيلفا

كيمبيبي

بيرنات

هيريرا

ماركينهوس

غوي

سارابيا

نيمار

إيكاردي#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL | #باريس_اتلانتاpic.twitter.com/6gKcidN4JR — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 12, 2020

بينما وضع جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتلانتا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الباريسي:

#عاجل | تشكيلة أتالانتا:



سبورتيلي

تولوي

كالديرا

جوسينس

فرويلر

دي رون

دجيمستي

هاتيبور

جوميز

باسليتش

زاباتا#دوري_أبطال_أوروبا | pic.twitter.com/ZQw34oIoUh — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 12, 2020

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: twitter/PSG/Atalanta_BC