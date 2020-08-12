نيمار على رأس تشكيلة سان جيرمان لمواجهة أتلانتا في دوري الأبطال
تبدأ عجلة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالدوران اليوم الأربعاء بمواجهة حامية الوطيس بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلانتا الإيطالي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الإيطالي:
التشكيلة الأساسية 🆚 @Atalanta_BC 👊#ATAPSG— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 12, 2020
❤💙 #AllezParispic.twitter.com/4bsO10Qs34
#عاجل | تشكيلة باريس سان جيرمان:— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 12, 2020
نافاس
كيرير
تياغو سيلفا
كيمبيبي
بيرنات
هيريرا
ماركينهوس
غوي
سارابيا
نيمار
إيكاردي#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL | #باريس_اتلانتاpic.twitter.com/6gKcidN4JR
بينما وضع جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتلانتا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الباريسي:
La nostra formazione! 🙌— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 12, 2020
Here's your #StartingXI to face PSG! 💪
⠀#AtalantaPSG#UCL#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/mD0AnIZVCc
#عاجل | تشكيلة أتالانتا:— دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) August 12, 2020
سبورتيلي
تولوي
كالديرا
جوسينس
فرويلر
دي رون
دجيمستي
هاتيبور
جوميز
باسليتش
زاباتا#دوري_أبطال_أوروبا | pic.twitter.com/ZQw34oIoUh
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.
Palcoscenici importanti 🏟😍— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 12, 2020
Tonight’s beautiful stage 🇵🇹#AtalantaPSG#UCL#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/176PZQCgku
المصدر: twitter/PSG/Atalanta_BC