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نجم بايرن ميونيخ يغيب عن التدريبات قبل الصدام المرتقب مع ميسي

الرياضة

نجم بايرن ميونيخ يغيب عن التدريبات قبل الصدام المرتقب مع ميسي
AFP CHRISTOF STACHE
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أعلن نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني، عن تعرض لاعبه الكندي، ألفونسو ديفيز، للإصابة، مما منعه من الانضمام إلى تدريبات فريقه، الأربعاء، قبل المواجهة الحاسمة في دوري الأبطال.

وذكر النادي أن الظهير الأيسر يعاني من مشاكل في المقرّب (العضلة أعلى الفخذ)، ليغيب بذلك عن المران قبل الأخير استعدادا لمواجهة برشلونة، كإجراء وقائي احترازي خوفا من تفاقم الإصابة وغيابه التام عن المباراة.

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ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كان الفريق البافاري سيفتقد لخدمات ديفيز أم أن الراحة ستكون كافية لضمان وجوده أمام العملاق الكتالوني في ربع نهائي" التشامبيونزليغ" ضمن المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل بملعب "دا لوز" في لشبونة.

ويعد ديفيز البالغ 19 عاما أحد أبرز لاعبي بايرن، وتحديدا على الجبهة اليسرى، وكان أحد أفضل روادها بالموسم المنقضي في العالم كله، بفضل سرعته والتحاماته، مع مهاراته الهجومية.

المصدر: twitter\FCBayern

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