غاريث بيل يثير استفزاز مسؤولي ريال مدريد حول قراره النهائي بشأن مستقبله

كشفت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية عن القرار النهائي للويلزي، غاريث بيل، بشأن مستقبله مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن بيل، البالغ 31 عاما، قرر عدم الرحيل عن أسوار "قلعة سانتياغو برنابيو"، معقل النادي الملكي، هذا الصيف، ويعتزم الاستمرار مع فريقه حتى نهاية عقده بعد موسمين من الآن، وهذا ما يعتبره البعض سيشكل استفزازا لمسؤولي ريال مدريد الذين يرغبون في التخلص منه.

Gareth Bale is reportedly refusing to leave Real Madrid this summer and is prepared to wait up to two years for his next club match if necessary.



On one hand can't blame him but on another seems such a waste of talent but if he's not arsed what can you do. pic.twitter.com/Zea5k2TRE9 — Footy Accumulators (@FootyAccums) August 12, 2020

وتابعت الصحيفة أن المهاجم الويلزي لن يقبل بأي عرض سيقدم إليه، وسيتمسك بحقه في الاستمرار مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن راتبه السنوي يعد عبئا كبيرا على النادي الإسباني، أو أي ناد آخر يرغب في التعاقد معه، لذلك قرر اللاعب الاستمرار حتى نهاية عقده صيف عام 2022.

ولم يشارك بيل، الذي يتقاضى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، في معظم مباريات ريال مدريد في مراحل حسم لقب الدوري الإسباني، ولم يكن وجوده بارزا خلال الاحتفال باللقب أيضا، كما رفض خوض مباراة الفريق الملكي ضد مانشستر سيتي (1-2)، يوم الجمعة الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "وكالات"