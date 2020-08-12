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مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة بأي ثمن

الرياضة

مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة بأي ثمن
AFP LLUIS GENE
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أكدت "سبورت" الإسبانية قيام مدرب مانشستريونايتد الإنجليزي بتوصية إدارة النادي، بالتفاوض مع برشلونة لضم، أنسو فاتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بأي ثمن.

وأصبح المدرب، أولي غونار سولشاير، في ورطة كبيرة بشأن تدعيم فريقه في الخطوط الأمامية، بعد رفض بوروسيا دورتموند الألماني التخلي عن جناحه، جادون سانشو، مؤخرا. 

وأبدى مانشستر استعداده لرفع العرض المقدم لفاتي، من أجل إغراء النادي الكتالوني بالتخلي عن خدمات جناحه البالغ 17 عاما، الذي سبق وعرض 100 مليون يورو، لكن إدارة برشلونة رفضت بيع اللاعب.

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ويرغب النادي الكتالوني في الدخول بمحادثات لتحسين عقد فاتي ورفع قيمة الشرط الجزائي لرحيله والتي تصل حاليا إلى 170 مليون يورو.

ومن جانب اللاعب نفسه، فلا نية لديه في الرحيل عن "الكامب نو"، لرغبته بالمشاركة كأساسي في المستقبل، مع المدرب كيكي سيتيين.

يذكر أن فاتي شارك في 32 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بكل البطولات، ونجح في تسجيل 8 أهداف.

المصدر: goal.com

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