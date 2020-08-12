تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى 2021

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ"فيفا" والاتحاد الآسيوي، الأربعاء، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار بيان "فيفا" إلى أن المباريات كان من المقرر أن تجري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر هذا العام، محددا شهر مارس 2021 موعدا مبدئيا لانطلاق التصفيات، حسب وكالة "رويترز".

ويراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم الوضع الصحي من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، وإعادة تقييم موقف برنامج المباريات، حسب وضع انتشار فيروس "كوفيد-19".

يذكر أنه من المقرر أن ينطلق مونديال قطر 2022 في 21 من شهر نوفمبر 2022، وستلعب البطولة لمدة أقل من شهر، على أن تنتهي وتلعب المباراة النهائية في 18 من شهر ديسمبر 2022.

المصدر: "رويترز"