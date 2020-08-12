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بالفيديو.. حارس المصري يعلن اعتزاله كرة القدم على الهواء بسبب كورونا

الرياضة

بالفيديو.. حارس المصري يعلن اعتزاله كرة القدم على الهواء بسبب كورونا
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في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن أحمد مسعود، حارس مرمى فريق نادي المصري البورسعيدي، اعتزاله اللعبة خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها مساء أمس الثلاثاء.

وجاء قرار مسعود ردا على ما اعتبرها اتهامات له من قبل أشخاص، بالتسبب بنقل فيروس كورونا المستجد لزملائه في الفريق.

وقال الحارس البالغ 28 عاما في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "والدتي توفت منذ يومين والناس يتحدثون على أنني المتسبب (بنقل الفيروس) لحضوري العزاء".

وكان مسعود قد فقد والدته التي وافتها المنية صباح السبت الماضي.

وكشف مسعود: "أنا الآن أتحدث عبر شاشتكم لأؤكد أنني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى، وأكن كامل الاحترام للنادي المصري ومجلس الإدارة والجماهير".

وأوضح: "مسحتي كانت مثل باقي زملائي إيجابية، ولكن أجريت مسحة بعيدا عن الاتحاد يوم الإثنين، بل مسحتين، والنتيجة واحدة، كانت سلبية الحمد لله".

وأصيب 23 شخصا من فريق المصري بفيروس كورونا، وترتب على ذلك تأجيل مواجهة الفريق مع نادي مصر.

المصدر: twitter\ONsportEg

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