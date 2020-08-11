الدوري الأوروبي.. إشبيلية يصعق وولفرهامبتون بهدف قاتل ويضرب موعدا مع "الشياطين الحمر" في نصف النهائي
تغلب إشبيلية الإسباني على وولفرهامبتون الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ويدين إشبيلية بالفضل في الفوز للاعبه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين.
وأضاع وولفرهامبتون فرصة التقدم بالنتيجة عند الدقيقة الـ13 عندما أهدر لاعبه المكسيكي راؤول خيمينيز ركلة جزاء.
August 11, 2020
وسيواجه إشبيلية في الدور قبل النهائي في الـ16 من أغسطس الجاري فريقا إنجليزيا آخر هو مانشستر يونايتد الذي تأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه أمس الاثنين على كوبنهاغن الدنماركي بهدف دون رد.
🚨 FULL TIME IN DUISBURG!!!! 🚨— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 11, 2020
WE ARE INTO THE SEMI FINALS!!!!! GET INNN!!!!!#WeareSevilla#UELpic.twitter.com/gOUZXb4uKw
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.
المصدر: RT