الدوري الأوروبي.. إشبيلية يصعق وولفرهامبتون بهدف قاتل ويضرب موعدا مع "الشياطين الحمر" في نصف النهائي

تغلب إشبيلية الإسباني على وولفرهامبتون الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين إشبيلية بالفضل في الفوز للاعبه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين.

وأضاع وولفرهامبتون فرصة التقدم بالنتيجة عند الدقيقة الـ13 عندما أهدر لاعبه المكسيكي راؤول خيمينيز ركلة جزاء.

وسيواجه إشبيلية في الدور قبل النهائي في الـ16 من أغسطس الجاري فريقا إنجليزيا آخر هو مانشستر يونايتد الذي تأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه أمس الاثنين على كوبنهاغن الدنماركي بهدف دون رد.

🚨 FULL TIME IN DUISBURG!!!! 🚨



WE ARE INTO THE SEMI FINALS!!!!! GET INNN!!!!!#WeareSevilla#UELpic.twitter.com/gOUZXb4uKw — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 11, 2020

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وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT