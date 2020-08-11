شاختيور يقصي بازل "برباعية برازيلية" ويواجه إنتر ميلان في نصف نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

تأهل شاختيور دونيتسك الأوكراني إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تغلبه على بازل السويسري 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وجاءت رباعية الفريق الأوكراني بأقدام برازيلية عن طريق كل من جونيور مورايس وتايسون وآلان باتريك من ركلة جزاء ودوميلسون سانتوس في الدقائق 2 و22 و75 و88 على التوالي، فيما سجل الهولندي ريكي فان فولسفينكيل هدف بازل الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

Taison faz 2 a 0 Basel nas Quartas de Finais Europa League pic.twitter.com/XhCNq0vFux — Gustavo H. Oliveira ⓟ (@GustavoSEP1914) August 11, 2020

Shakhtar 4 a 0 Basel

Gol Dodô pic.twitter.com/cMTf0fM5hQ — Gustavo H. Oliveira ⓟ (@GustavoSEP1914) August 11, 2020

وسيواجه شاختيور في نصف النهائي في الـ17 من أغسطس الجاري إنتر ميلان الإيطالي الذي تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه أمس الاثنين على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-1.

🔥 YESSS! WE ARE THROUGH TO THE EUROPA LEAGUE SEMIS! ⚒🧡



We won 4-1 and advanced to the next stage to take on Internazionale Milano on August 17!#ShakhtarBasel#InterShakhtar#UEL@EuropaLeaguepic.twitter.com/ijiLB3dvnv — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 11, 2020

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT