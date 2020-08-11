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شاختيور يقصي بازل "برباعية برازيلية" ويواجه إنتر ميلان في نصف نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

شاختيور يقصي بازل
AFP WOLFGANG RATTAY / POOL
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تأهل شاختيور دونيتسك الأوكراني إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تغلبه على بازل السويسري 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وجاءت رباعية الفريق الأوكراني بأقدام برازيلية عن طريق كل من جونيور مورايس وتايسون وآلان باتريك من ركلة جزاء ودوميلسون سانتوس في الدقائق 2 و22 و75 و88 على التوالي، فيما سجل الهولندي ريكي فان فولسفينكيل هدف بازل الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وسيواجه شاختيور في نصف النهائي في الـ17 من أغسطس الجاري إنتر ميلان الإيطالي الذي تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه أمس الاثنين على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-1.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT

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